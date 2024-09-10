Трамп має рацію: Росія вже незабаром опиниться у скрутному фінансовому становищі

Росія продовжує витрачати більшість державного бюджету, який значною мірою поповнюється продажем нафти, на війну. Однак найближчим часом Кремль може зіткнутися з відчутними фінансовими проблемами.

Насамперед це пов'язано з падінням цін на нафту. Значного підвищення уже може й не бути, навіть навпаки, що обов'язково відчують у Росії. Детальніше про те, як розвиватиметься ситуація на ринку енергоносіїв, 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

До теми Росія зіштовхнулась з серйозною проблемою: чому ціна на нафту різко впала

Ціна на нафту продовжить падати

Дональд Трамп нещодавно заявив, що знає, як закінчити війну в Україні. За його словами, Росія не зможе продовжувати війну проти України, якщо нафта коштуватиме 40 доларів за барель. Тож якщо Трамп знову прийде у Білий дім, то просто знизить ціни на енергоносії вдвічі або більше.

Варто зауважити, що ціну за барель нафти з початку повномасштабного вторгнення не змогли опустити менш ніж до 60 доларів.

Насправді найкращий спосіб знизити ціну – збільшити пропозицію товару. Коли ти ставиш "стелю" цін, це погано працює. Так цей план не вдався і з нафтою, тому що не було хорошого механізму контролю та покарання. "Липова" була система санкцій, от вона й не спрацювала,

– пояснив Ігор Ліпцис.

Насправді пропозиція уже частково зростає. Ціна на нафту за останні дні впала до 72 доларів за барель – не так давно було 88. Крім того, серйозні гравці на ринку говорять про те, що у наступному році буде вже 60 доларів за барель. Без якихось додаткових для цього зусиль.

"60 доларів за барель для Росії – це вже катастрофа. Бюджет вже "зводило" при 70 доларах за барель. Ми очікуємо, що вже за підсумками другого півріччя фінансова ситуація в Росії дуже погіршиться, і буде зовсім не такою, як у першому. Доходи також будуть зовсім не такими, які радісно змальовує мінфін", – наголосив доктор економічних наук.

На думку Ліпциса, складно сказати, чи вдасться збити ціну нафти до 40 доларів за барель, але навіть ціна в 60 доларів починає впливати на Росію. Владімір Путін за таких умов продовжить вести війну, але почнеться гострий дефіцит грошей для внутрішньої економіки. Це найбільше вплине на звичайних росіян, які можуть висловлювати невдоволення стрімким зниженням рівня життя.

Що відбувається на ринку нафти

Варто розуміти, що вже зараз ситуація на світовому ринку змінюється.

"ОПЕК керує відповідає приблизно за 50% поставок нафти. Інша частина – це поставки країн, які не входять в ОПЕК. Вони не дивляться ні на які обмеження щодо видобутку нафти, і відповідно забирають все більшу долю на світовому ринку в ОПЕК", – наголосив економіст.

Довідка. ОПЕК (Організація країн — експортерів нафти) – картель, створений нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. До ОПЕК входять: Алжир, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія.

"Країни ОПЕК перебувають у дещо скрутному становищі. Всі думають, що арабські нафтові країни купаються в золоті, не це не правда. Навіть у Саудівській Аравії скоротили держвиплати, бо грошей немає. Тому саудити цілком можуть збільшити поставки нафти, пожертвувавши ціною. Тоді Росія провалиться", – підсумував Ліпцис.

Додамо, що за останніми даними Саудівська Аравія уже знизила ціну на нафту до мінімуму за останні три роки.