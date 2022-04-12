Ціна перемоги: родина важкопораненого військового Ігоря Скучинського збирає кошти

Внаслідок мінометного обстрілу військовослужбовець ЗСУ отримав серйозні поранення. Наразі життю бійця нічого не загрожує, проте попереду дороговартісне лікування та реабілітація. Родина організувала збір коштів.

Ігор Скучинський – старший лейтенант ЗСУ, командир розвідувального взводу 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого, також брав участь у бойових діях на Сході України у 2018 році, майстер спорту з гирьового спорту, учасник всеукраїнських спортивних змагань та змагань ЗСУ. Одружений, виховує донечку Єву.

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Редакція 24 каналу знає Ігоря особисто, як патріотичну та добру людину.

Військовий на Сході України у 2018 році / Фото з Facebook Ігоря Скучинського

З початком повномасштабної агресії росії проти України, Ігор з побратимами стали на захист рідної землі на Півдні України. Наприкінці березня разом зі своєю бригадою відбивали ворожий наступ на Миколаївщині та потрапили під мінометний обстріл. Внаслідок цього Ігор втратив ліву нижню кінцівку, а також отримав багато осколкових поранень, які пошкодили внутрішні органи.



На щастя, лікарям вдалося врятувати життя військового. Зараз він проходить лікування у реанімаційному відділені Кіровоградської обласної лікарні. Проте, попереду тривале дороговартісне лікування, протезування та реабілітація.

Ігор Скучинський одружений та виховує донечку Єву / Фото з Facebook Ігоря Скучинського

“Попереду не один день реабілітації та не одне оперативне втручання, встановлення нової ніжки та Паралімпійські ігри!” – оптимістично каже брат Олександр.

Військовий неодноразово брав участь спортивних змаганнях та отримував перемогу / Фото з Facebook Ігоря Скучинського

Родина військового організувала збір коштів на лікування. Допоможемо Ігорю підкорити нові спортивні вершини разом.

А також, при бажанні допомогти з лікуванням чи реабілітацією, залишаємо контакт його дружини Ліни Скучинської.

Реквізити для фінансової допомоги:

Карта Приватбанку для переказів в межах України:

5168745114200055

Скучинська Л.І

BENEFICIARY

Отримувач (П. І. Б. отримувача рахунку латиницею)

SKUCHYNSKA LINA 44701, Ukraine,region Volynska,district Volodymyr-Volynskyi,city Volodimir,street Shakhtarska,building 21,flat 7

IBAN:

UA933052990262066400932100594

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Рахунок в банку одержувача

4149 4998 0004 7589

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