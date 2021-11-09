Ціна рішення – 20 тисяч: на Чернігівщині суддю впіймали "на гарячому"

9 листопада 2021 , 20:39
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Джерело:

НАБУ

Суддю Чернігівського окружного адміністративного суду затримали на отриманні хабаря. За потрібне рішення служитель Феміди просив 20 тисяч в американській валюті.

Прямо під час отримання хабаря суддю затримали детективи НАБУ 9 листопада.

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Суддя отримував гроші двома траншами

Суддя просив 20 тисяч доларів за рішення в адміністративній справі – на користь позивача. За свої послуги чоловік планував отримати два транші – 7 та 13 тисяч доларів.

Другу частину грошей суддя мав отримати вже після винесення необхідного рішення. Саме на цій передачі грошей він і попався.

Незабаром судді повідомлять про підозру

Незабаром судді повідомлять про підозру – за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Дивіться відео викриття судді на Чернігівщині / Відео НАБУ:

 

Автор: Ірина Пундор