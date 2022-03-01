Ціна життя по-російськи: Кремль даватиме сім'ям своїх вбитих в Україні військових аж 100 доларів
Джерело:телеграм-канал ВРУ
Росія напала на Україну 24 лютого, і відтоді все більше й більше їхніх військовиків гинуть на українській землі. А проте тривалий час офіційний Кремль цинічно заявляв, що "потєрь нєт".
Та заперечувати очевидне довго просто неможливо. На 4 день війни (27 лютого) росіяни почали визнавати, що "десь там хтось там та й загинув". Та, як виявилося, це ще не верх цинізму.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій
11 000 рублів – так оцінили життя своїх солдатів у Кремлі
Як повідомив телеграм канал "Верховна Рада України", російське міністерство оборони ухвалило рішення про виплати загиблим військовим своїм. Так от, мовиться аж про 11 тисяч рублів.
- Якщо рахувати за поточним курсом, це 100 доларів.
- Та якщо врахувати, як рубль зараз падає через санкції за напад Росії на Україну – це взагалі ніщо.
Додамо, в Україні уряд вирішив виплачувати родинам загиблих у боротьбі з російським окупантом героїв по 15 мільйонів гривень. Зарплата ж бійців на передовій зараз становить 100 тисяч гривень на місяць.І ще важлива нагадайка: Міноборони України запропонувало російським солдатам здатися й отримати не тільки амністію, а й 5 мільйонів рублів. Гроші на це збирають лідери світової ІТ-індустрії.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!