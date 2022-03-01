Ціна життя по-російськи: Кремль даватиме сім'ям своїх вбитих в Україні військових аж 100 доларів

Росія напала на Україну 24 лютого, і відтоді все більше й більше їхніх військовиків гинуть на українській землі. А проте тривалий час офіційний Кремль цинічно заявляв, що "потєрь нєт".

Та заперечувати очевидне довго просто неможливо. На 4 день війни (27 лютого) росіяни почали визнавати, що "десь там хтось там та й загинув". Та, як виявилося, це ще не верх цинізму.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

11 000 рублів – так оцінили життя своїх солдатів у Кремлі

Як повідомив телеграм канал "Верховна Рада України", російське міністерство оборони ухвалило рішення про виплати загиблим військовим своїм. Так от, мовиться аж про 11 тисяч рублів.

Якщо рахувати за поточним курсом, це 100 доларів.

Та якщо врахувати, як рубль зараз падає через санкції за напад Росії на Україну – це взагалі ніщо.

Додамо, в Україні уряд вирішив виплачувати родинам загиблих у боротьбі з російським окупантом героїв по 15 мільйонів гривень. Зарплата ж бійців на передовій зараз становить 100 тисяч гривень на місяць.

Міноборони України запропонувало російським солдатам здатися й отримати не тільки амністію, а й 5 мільйонів рублів. Гроші на це збирають лідери світової ІТ-індустрії.

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