Це ціна зволікання: Зеленський про вбитих дітей і сотні тисяч зруйнованих доль

Володимир Зеленський 22 березня виступив у парламенті Італії. Він розповів, що військові і цивільні люди мужньо захищають свою країну.

Він розповів, що український народ став військом, коли побачив, яку біду несе нам ворог, коли побачив, яке спустошення залишає він по собі, і скільки крові хоче пролити. І робить це.

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Тиждень тому я просив європейців запам'ятати число 79. Стільки дітей було вбито в Україні на той момент. А тепер ця цифра – 117. Така ціна зволікання із тиском на Росію, – сказав Зеленський.

Він додав, що в Україні вже тисячі вбитих, тисячі поранених людей, сотні тисяч зруйнованих доль, і вже мільйони покинутих квартир та домівок.

Все це почалось з однієї людини. І зараз у дворах на окупованих територіях ховають людей у дворах багатоповерхівок, у парках і у братських могилах, – розповів Зеленський під час виступу.

Він сказав, що кожен день війни буде і надалі забирати життя українців. Адже війна триває і постріли не зупиняються ні на мить.

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