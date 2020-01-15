Ціни на бензин у 2020: від чого залежать та які прогнози

Наприкінці року ціни на бензин почали знижуватися. Чи буде так і в 2020 та що на це впливає, – в матеріалі 24 каналу.

Станом на 6 січня ціни на бензин в Україні були на рівні 1,15 долара або 26,14 гривні за літр 95-го. Це середня ціна у світі. Порівняти ціни в інших країнах можна на інтерактивній карті. Найдешевший чи точніше практично безплатний бензин у Венесуелі. Ця країна — лідер за покладами нафти у світі. Найдорожче заправити автівку обійдеться в Гонконгу, за літр А-95 тут доведеться заплатити 2,32 долари або близько 55 гривень.



Як формується ціна на бензин та звідки він в Україні?

Україна не забезпечує себе нафтою самостійно. Українські видобувні вишки покривають лише 60% потреб. Решту нафти в основному закуповують в Азербайджані (97% від імпорту).

Читайте також: Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?

Нафтопродуктів перероблених з української та імпортної нафти теж не вистачає. Близько половини всього бензину виробляють на території України, іншу закуповують переважно у Білорусі. Це співвідношення нестабільне. Зазвичай ми більше імпортуємо, ніж виробляємо власного бензину. Влітку співвідношення власного бензину до імпорту було 1:2. Проте взимку частка українського бензину на ринку зросла і перевищила імпорт. Причина у тому, що українці менше заправляють свої автівки взимку (див. Споживання бензину у 2019). І відповідно взимку Україна закуповує менше бензину.

Споживання бензину за місяцями в Україні / 24 канал

Оскільки Україна не є паливно незалежною країною, то одним з основних чинників, що формують ціни на бензин є ціни на світовому ринку. Вони ж часто залежать від політичної ситуації. До прикладу, восени 2019 нафтопереробні потужності Саудівської Аравії атакували ті вийшли з ладу. Реакцією на це стало подорожчання нафти. Проте США розконсервували свої запаси, щоб стабілізувати ціни. Так само і зараз у випадку більш гострого конфлікту між Іраном та США ціни на нафту можуть суттєво змінитися, адже Іран має одні з найбільших покладів нафти, а США має найбільші видобуті запаси.

Третина вартості бензину, яку сплачують українські водії, йде в державний бюджет. Це ПДВ та акциз. Вартість акцизу фіксована та прикріплена до курсу євро. За літр А-95 сплачують 0,213 євро (5,65 гривні). За ці гроші ремонтують та будують дороги. Разом із ПДВ ці два податки становлять близько 35% від кінцевої вартості бензину. Це середній показник у світі. До прикладу, в США податок становить 20%, натомість в Німеччині — 64%.

Оператори АЗС транспортують бензин, а також ставлять свою націнку, яка залежить від сили бренду, конкурентності та втручання держави на ринок. Українці часто ставили питання чому гривня міцнішає, а ціни на бензин не падають. На це деякі компанії відповідали, що закупили бензин ще за старими цінами і відповідно не могли їх знизити. Проте є й інша вагома причина, а саме велика частка нелегальних АЗС.

Нелегальні АЗС вносять свої значні корективи у ціну на бензин. Вони не сплачують податків, які становлять близько третини від ціни, не купують ліцензії, не оформляють працівників офіційно та економлять на інших факторах. Це дає їм змогу ставити значно нижчу ціну ніж легальні АЗС. У свою чергу, легальні АЗС ставлять вищу націнку, щоб компенсувати втрату потенційних клієнтів. Наразі з цим в Україні намагаються боротися — вже закрили понад 700 нелегальних АЗС.

Ціна на бензин: обґрунтована чи ні?

Ціна українського бензину прямо залежить від курсу гривні. Рік тому ціна за літр бензину становила 1,1 долари. За рік гривня зміцнилася на 17%, а нафта на світовому ринку здешевшала. Логічним було б зниження цін на бензин. У гривні ціни таки справді впали, проте в доларовому еквіваленті навпаки зросли. У грудні 2019 президент України зустрівся з основними операторами АЗС, внаслідок чого ціни впали на 0,5-1 гривні за літр. Проте навіть після цього кроку ціни залишаються завищеними.

Читайте також: Що буде з гривнею в 2020 році: прогноз від НБУ

Чого очікувати від ціни у 2020?

Експерти "Консалтингової групи А-95" вважають, що ціни більше не падатимуть. В грудні для цього була сприятлива ситуація: гривня міцнішала, а ціни на нафту на світовому ринку були стабільні. Передбачали, що ціни на бензин впадуть ще принаймні на 1-1,5 гривні. Тепер усе змінилося: гривня відносно долара впала, а політична напруженість у світі робить світовий ринок нафти вкрай непередбачуваним. На додачу, Білорусь, яка є найбільшим імпортером бензину в Україну, не підписала угоду щодо постачання нафти від Росії. На певний час Росія припинила подачу нафти. 6 січня постачання відновилися, але без контракту. Це означає, що Білорусь може нестабільно постачати бензин в майбутньому. За такого сценарію на українському ринку буде менше бензину, а відповідно і вища ціна.

Попри те, що на ціну на бензин в основному впливають зовнішні фактори (ціна на світовому ринку, курс валют, імпортери), зараз дуже багато залежить від української влади. Якщо не вдасться навести лад із нелегальними АЗС та встановити ефективний контроль за ціноутворення на ринку, то у 2020 році не варто очікувати на зниження ціни навіть, якщо гривня зміцнить свої позиції.