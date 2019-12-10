Ціна на газ у грудні знизилась

"Нафтогаз" знизив на грудень ціну на газ для населення і теплокомуненерго на 13% у порівнянні з ціною в листопаді. Так, вартість газу впала до 4,277 тисячі гривень за тисячу кубометрів.

Це ціна газу у грудні без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки, повідомили в "Нафтогазі".

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За результатами біржових торгів ринкова ціна газу на українському ринку за останній місяць не знижувалася. Проте регульована ціна на газ у грудні все ж знизилася відповідно до заявленої митної вартості розмитненого в листопаді газу, повідомили в "Нафтогазі".

Там також нагадали, що такий рівень цін не є ринковим і визначається за формулою, встановленою постановою Кабміну. Але вже з 1 січня 2020 року Україна перейде на ринкове формування цін на газ для побутових споживачів.

Що означає груднева ціна для покупців "Газового запасу"

У цьому місяці регульована ціна газу виявилася нижчою, ніж ціна на умовах пропозиції від "Нафтогазу" "Газовий запас" (4,874 тисячі гривень за тисячу кубометрів). Тож клієнти, які планували у грудні використовувати частину газового запасу, можуть оплатити ресурс за нижчою ціною. Але за бажанням можна використовувати газовий запас.

Використати газовий запас можна до 31 березня 2020 року включно. Гроші за передплачений, але не використаний обсяг повернуть на рахунок споживача в повному обсязі після 1 квітня 2020 року.

Що таке "Газовий запас"? Це послуга, яка дозволила українцям заплатити заздалегідь за газ, який вони споживають взимку під час опалювального сезону. За цей газ платили за цінами, які діяли влітку. Максимальний обсяг газу, який можна закупити, становив 25 тисяч кубометрів.