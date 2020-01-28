Ціна на газ залежатиме від вартості газу на нідерландській біржі: що це означає

Уряд ухвалив рішення прив'язати максимальний розмір ціни на газ для населення та теплокомуненерго до вартості газу на нідерландському газовому хабі.

Постанову Кабміну опублікували на Урядовому порталі.

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Зміни будуть враховані у платіжках за газ уже за січень 2020 року.

Як стало? Постанова визначає, що ціни на газ, який Нафтогаз продає населенню та теплокомуненерго, не можуть бути нижчими від середніх цін на нідерландському газовому хабі TFF протягом 1-22 числа попереднього місяця.

Як було раніше? В Україні максимальну вартість газу прив'язували до чотирьох цінових показників. До цін на газ для промисловості, митної вартості газу, ціни на газ на "Українській енергетичній біржі", та ціни на рівні 8,55 гривні за кубометр, закріпленої у постанові Кабміну.

Зверніть увагу! Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що в Україні є всі передумови для зменшення цін на газ. Це стало можливим завдяки підписанню газового договору з Росією.

Що відомо про нідерландський газовий хаб? Є віртуальним торговим майданчиком газу в Нідерландах.

Основне про газовий договір