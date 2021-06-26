Ціни на електроенергію мали навпаки – впасти: хто стоїть за різким підняттям тарифів

В Україні ціни на електроенергію стрибнули на 20%. Це сталось внаслідок зупинки атомних енергоблоків Запорізької та Хмельницької АЕС. Чому роботу державних компаній припинили і хто за цим стоїть – читайте далі.

Ціни мали навпаки – впасти

На початку літа в країні завжди спостерігається профіцит електрики. Тому що, з однієї сторони знижується споживання енергії, з іншої, зростає кількість енергії з відновлювальних джерел. Через профіцит ціна мала б навпаки – впасти. Втім, щоб не було збитків, регулятор пішов найпростішим шляхом і обмежив роботу державних АЕС, а не приватних енергогенеруючих компаній.

Більше тут Після зупинки блоків АЕС ціна електроенергії зросла на 20%

Втім раптом на ринку електроенергії з'явилась ще більш серйозна проблема. Річ у тім, що на початку червня Міністерство енергетики скерувало до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, лист з пропозицією ввести тимчасову заборону трейдерам та електропостачальникам на продаж електроенергії на ринку на добу наперед.

Впливовим гравцем цього ринку є холдинг ДТЕК олігарха Ріната Ахметова. І саме ця компанія публічно виступала з подібною ініціативою.

Те, що пропонує сьогодні міністерство, це розчистити поле для ДТЕКу, для Ріната Леонідовича,

– заявила експертка з енергетики Вікторія Войціцька.

"Все для того, щоб він (Ахметов – 24 канал) "збирав вершки" або насправді "здирав шкіру" з українського споживача на користь конкретного олігарха, на користь конкретної його монополії, бо чим менше конкуренція, тим більше є можливість впливати на ціну і гнати її чим далі, тим вище", – додала вона.

На ринку відбулась консолідація інтересів олігархів

Наразі НКЕРКП не відповіло на ініціативу Міністерства енергетики. Втім, засновниця "Ліги Антитрасту", колишня уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська каже, що ДТЕК продовжить і далі тиснути на регуляційний орган, щоб домогтись свого. Через профільні міністерства та парламент.

Наприклад, на серпень заплановане засідання суду, де мають визначити, чи законно взагалі було призначено склад комісії НКЕРКП. Експертка, яка за часів роботи в АМКУ чи не єдиною виступала за те, щоб комітет визнав Ахметова енергетичним монополістом, стверджує, що на ринку енергетики зараз взагалі утворилась консолідація інтересів олігархів задля того, щоб вони отримували найбільшу вигоду.

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"Хто у нас на ринку енергетики має найбільшу владу? Це з одного боку олігарх Рінат Ахметов зі своєю генерацією, з іншого боку – олігарх Ігор Коломойський та Віктор Пінчук, які є найбільшими споживачами електроенергії. Тобто, вони між собою домовляються про те, як має функціонувати ринок, щоб це було для них найбільш вигідно і відповідно їх абсолютно не влаштовує питання лібералізації, більшого відкриття", – зазначила засновниця "Ліги Антитрасту" Агія Загребельська.

Що кажуть в Міністерстві енергетики

Міністерство енергетики пояснює свої наміри так – вони звинувачують трейдерів у маніпуляціях цінами. Тому, мовляв, хочуть тимчасово заборонити їм продаж електроенергії. Втім незалежні експерти називають зловживання з боку окремих трейдерів поодинокими випадками. І вважають, якщо вже зафіксовано такі зловживання – потрібно карати когось конкретно, а не забороняти все і всім.

Якщо заборонити трейдерам та електропостачальникам продавати енергію на ринку на добу наперед, це суперечитиме умовам угоди про асоціацію з ЄС. Це також точно не схвалить Європейське енергетичне співтовариство, яке категорично проти надання монопольних переваг окремим компанія і персонажам. І це вочевидь суперечить деклараціям влади про плани оголосити війну олігархам.