Ціни на газ у ЄС: чи вдалось Європі енергетично сепаруватись від Росії

Днями Росія на декілька днів припинила постачання газу до Австрії через українську ГТС, а ціни на блакитне паливо у Європі відреагували зростанням. На скільки залежні країни Євросоюзу від Кремля та, що буде з ціною газу, розповідаємо далі.

Ціни на газ в Європі стрімко зросли

14 листопада австрійська нафтогазова компанія OMV виграла арбітражний суд проти "Газпрому", а сума відшкодування склала 230 мільйонів євро. Щоб компенсувати свої кошти, Австрія повідомила, що не платитиме за російський газ. У відповідь на це Росія припинила постачання газу до Відня з 16 по 19 листопада.

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Видання Bloomberg констатувало на цьому фоні ріст цін на газ у Європі. На думку європейського енергетичного стратега Rabobank Флоренс Шміт, дії "Газпрому" підлила масла у вогонь. "Знадобиться більше вилучень зі сховищ, а також вищий попит на зріджений природний газ", – підкреслює він.

Зверніть увагу! За даними Reuters, 19 листопада заявки на постачання газу зі Словаччини до Австрії зросли на 6% порівняно з понеділком, але залишаються на 12% нижче рівня, зафіксованого до зупинки постачання для OMV.

Що буде з цінами на газ далі

Економічний експерт Олег Гетман у розмові з 24 Каналом зауважив, що стрибок цін був суто спекулятивним й ситуація стабілізується вже найближчими тижнями.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Безумовно після такого різкого припинення, ціни можуть коливатись в бік збільшення, але будуть укладені нові контракти з іншими країнам. Будуть просто збільшені поставки з інших країн світу. Зараз заповненість резервуарів на рівні 90%, тож Європа готова до зими і взагалі немає чого турбуватися.

Експерт додає, що припинення поставок "Газпромом" – це лише дрібні обсяги, які завершились після того, як майже вся Європа відмовилась від російського газу. "Лише 3 країни продовжували його отримувати і за цей час Європа достатньо суттєво диверсифікувала свої поставки газу", – додає він.

Сховища у ЄС заповнені на 92,1% від загального обсягу, згідно з даними Aggregated Gas Storage Inventory / Інфографіка Української енергетичної біржі

Цікаво! "Газпром" повідомив, що н аправить 19 листопада 42,4 мільйона кубометрів газу до Європи через українську ГТС. Що стосується постачань газу до Європи через України, то їх обєм залишається на нормальному рівні, а газ продовжує надходити до Австрії.

Як Європа диверсифікувала поставки газу

Нагадаємо, що Австрія з 2025 року планувала замінити "Газпром" на постачальника з Північної Африки. Загалом до недавно, окрім Австрії, залежала від Кремля також Словаччина та Угорщина, однак станом на зараз, всі країни Європи знайшли альтернативних імпортерів.

Долучився і американський скраплений газ, і газ різних країн Азії, Аравійських країн. Тож в принципі Європа має великі можливості для диверсифікації. Безумовно, після такої швидкої відмови мінімальні стрибки цін можливі, але це лише однотижневі стрибки, які не призведуть до суттєвого подорожчання,

– пояснює Гетман.

Говорячи про енергетичні стосунки між Австрією та Росією варто зауважити, що Відень досить тривалий час був залежний від Кремля. Так у 2018 році країна продовжила свій довгостроковий контракт з "Газпромом" до 2040 року. У OMV ж запевнили, що зможуть виконати свої зобов'язання з постачання використовуючи альтернативні джерела.

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