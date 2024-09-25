Доведеться виживати: як зниження ціни на нафту вбиває Росію

Зниження світових цін на нафту впливає на Росію. Якщо ціни надалі будуть низькими, то це суттєво вдарить по бюджету країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, прокоментувавши інформацію, що ціни на російську нафту наближаються до 60 доларів за барель. Не варто забувати, що там ще й продають її за знижкою. Тому можна говорити і про 55 доларів.

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Як ціни на нафту впливають на Росію

Як наголосив Ліпсіц, цього року весь російський бюджет прописаний на рівні, якби ціни на нафту становили 70 доларів за барель. Щоб звести кінці з кінцями, їм доведеться йти на непопулярні кроки.

(Наступного року – 24 Канал) Їм доведеться девальвувати рубль. А це прискорення інфляції. І знову порушення соціальної стабільності, бо люди починають тривожитися, адже знецінений рубль – головний індикатор для громадян, що справи йдуть погано,

– сказав Ліпсіц.

Внаслідок цього сильно здорожчають імпортні товари. Росіянам доведеться виживати, адже це вдарить по величезній кількості галузей. До прикладу, Росія перекриває лише 30% потреб у виробництві з одягу. При цьому більшість з них шиють в Китаї під російськими марками. Усе це буде суттєво дорожчати.

Які запаси нафти в Росії

Росія має проблеми з доступом до нових родовищ нафти. Після початку повномасштабного вторгнення з країни-агресорки вийшла значна кількість іноземних компаній, які вміли ефективно знаходити нафту та здійснювати буріння.

Минулого року в Росії було багато різного буріння. Але воно було не вертикальне, а горизонтальне. Ось є родовище, яке дає менше нафти. Там пробують пробурити бокові отвори, щоб звідкись вона додатково пішла. Іноземці значно компетентніші в цьому. У Росії не надто добре вміють це робити. Бурять фактично куди попало. А це дорого. Це з'їдає прибуток. Якщо прибуток не росте, а видатки ростуть, то це може привести з часом до того, що вся галузь перестане бути прибутковою,

– підкреслив Ліпсіц.