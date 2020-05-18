Ціни на овочі, фрукти та м'ясо в Україні: що зміниться через посуху

Українські фермери б'ють на сполох, адже через аномальні погодні умови та посуху в південних областях загинуло багато гектарів озимини. Чи вдарить це по цінах на продукти харчування в Україні – читайте далі.

Чи подорожчають овочі та фрукти влітку

З початку карантину всі овочі зросли у ціні через ажіотажний попит, а потім фактично знизились до тієї ж самої відмітки, яка була у березні. Про це в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

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"Це означає, що якщо сьогодні ринки будуть працювати, а люди отримуватимуть заробітні плати, то ситуація влітку буде досить стабільною. Але не можу гарантувати, що цього року ми з вами побачимо багато дешевих овочів і фруктів, як це було у минулі роки", – пояснив експерт.

За його словами, посуха в південних областях може призвести до того, що Одещина, Херсонщина, Миколаївщина не зможе продати країні того, чого очікується.

Чи зростуть ціни на м'ясо

Посуха не впливає на подорожчання м'яса, запевнив Олексій Дорошенко. Впливає лише світова ціна та внутрішній попит. Світова ціна досить стабільна в останній час, вона навіть трохи падала, бо люди переключились на інші продукти. Внутрішній попит також вже рік не дає м'ясу зростати у ціні.

Якщо на інші продукти ціни можуть зростати, то м'ясна група є в аутсайдерах, тому що у людей не вистачає грошей на це, тому цього року воно дорожчати не буде,

– наголосив Дорошенко.

Чому українські продукти дорожчі, ніж європейські

4 роки тому Асоціація постачальників торговолених мереж почала порівнювати ціни на українські та європейські продукти, брали до уваги, зокрема, Польщу, Угорщину, Німеччину, Литву та інші країни.

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"Спершу в Україні було дешевше, але потім з кожним роком ми бачили, що все більше продуктів є нижчими у ціні за кордоном. На сьогодні понад 60% продуктів можна купити у Європі дешевше, ніж у нас. Причин багато, одна з них – це оподаткування, середній рівень оподаткування, ставка ПДВ, в Європі становить 7%, в Україні – 20%. Окрім цього, там кожному фермеру дають гроші, в Україні ми мали лише 6 мільярдів субсидій на весь агросектор, а в них – 70 мільярдів євро.

Чому в Україні збільшується кількість продуктів з-за кордону

Експерт пояснив, що ще з 2018 року Україна "підсіла" на імпорт продуктів, насамперед овочів. Адже, якщо купити десь в Албанії чи Італії овочі борщового набору, привезти їх, розмитнити та продати, то іноді це виходить дешевше, ніж купити вітчизняні.

Якщо ми порахуємо, скільки ми вирощуємо, то це достатньо для того, щоб ми з вами не купували за кордоном. Однак тут декілька питань, по-перше, ми дещо експортуємо, а потім нам необхідно імпортувати з інших країн. По-друге, ми велику кількість овочів закладаємо у сховища восени і викидаємо взимку чи навесні, бо вони поганої якості і так далі.

Більше про зростання цін на продукти харчування дивіться у відео: