"Останній цвях": політолог пояснив, як ціни на пальне заганяють Трампа у пастку

У Республіканській партії США наростає розкол на тлі зростання цін на пальне напередодні виборів. Політолог Петро Олещук зазначив, що криза з вартістю палива стає вирішальним фактором для Дональда Трампа.

В ефірі 24 Каналу політолог Петро Олещук заявив, що спроби Дональда Трампа звинуватити Україну у зростанні цін на пальне зазнають невдачі.

Розкол серед республіканців та реакція соратників

За даними опитування CBS News та YouGov Poll у Техасі, 91% респондентів вважають головною причиною стрибка цін саме війну в Ірані та події на Близькому Сході.

Окрім економічного тиску, у Республіканській партії зафіксували масштабні внутрішні суперечності. Впливовий клан Бушів підтримав фінансово кандидата від Демократичної партії Джеймса Таларіко на виборах до Сенату від Техасу.

За словами політолога, найближчі соратники Трампа, серед яких Майк Джонсон та Джей Ді Венс, уникають заяв про нібито "український слід" у зростанні цін на заправках. Вони усвідомлюють майбутні ризики для власної кар'єри, оскільки американські виборці не вірять у подібну риторику.

Трамп дійсно сподівався, що навішає локшини про дешевий російський дизель і ціни впадуть, але виходить прямо протилежне. Останній цвях у політичну труну Трампа – це ціни на пальне,

– наголосив Петро Олещук.

Раніше експерт зазначав, що тиск Трампа на Україну є короткостроковим і скоро вичерпається. Також політолог пояснював, що американський політик діє нахрапом і відступає перед перешкодами.