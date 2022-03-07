Ціни зростають, ліки розмітають, ніби гуманітарна катастрофа, – Веніславський про стан Росії

Росія 24 лютого пішла повномасштабною війною на територію України. Ворог вже поплатився за свою агресію.

Цивілізований світ запровадив проти держави-терориста потужні санкції, зокрема відключив від системи SWIFT. Про це повідомив член Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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У них (росіян – 24 канал) ціни щодня зростають, з аптек розмітають ліки. Складається враження, що у них набагато гірша гуманітарна катастрофа, ніж у наших містах, які зазнали ракетно-бомбових ударів з боку окупаційних військ,

– сказав нардеп.

Парламентар зазначив, що "це дуже гарні сигнали". Він переконаний, що синергія настане швидко.

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