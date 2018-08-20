Ціни на квартири у Києві від забудовника: що пропонує ринок

Ринок нерухомості у Києві росте швидкими темпами. Які сьогодні пропозиції та ціни на квартири в новобудовах у Києві та які прогнози дають експерти ринку нерухомості – читайте у публікації 24 каналу.

За інформацією Головного управління статистики Києва, у 2017 році було прийнято в експлуатацію 28 тисяч 190 квартир. З них 15 243 однокімнатних квартир, 8 488 двокімнатних і 3 925 трикімнатних.

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При цьому будівництво житла у столиці не стоїть на місці. За підрахунками порталів нерухомості, у Києві зараз можна придбати квартири у понад 300 житлових комплексах. Це означає значну конкуренцію на ринку житлового будівництва столиці, а отже, у інвестора є хороший вибір.

Ціни на квартири в новобудовах у липні

За підрахунками аналітиків порталу ЛУН, мінімальна ціна квадратного метру в новобудовах Києва станом на липень поточного року складає 15 500 гривень, а середня – 22 300 грн.

За класом житла ситуація така: економ – від 17 500 гривень за "квадрат", комфорт – від 20 000, бізнес – від 33 900, еліт – від 53 100.



Ціни на квартири в Києві (інфографіка порталу ЛУН)

На порталі 100realty.ua проаналізували пропозицію та ціни на квартири у новобудовах за районами. Картина виглядає так:



Ціни на квартири в Києві по районах

Порівняно з попереднім місяцем зміна цін за класами первинної нерухомості склала:

економ-клас – ріст на 1% до 18 072 грн/кв.м;

комфорт-клас – зниження на 0,5% до 22 563 грн/кв.м;

бізнес-клас – ріст на 0,9% до 32 992 грн/кв.м;

преміум-клас – ріст на 3,1% до 51 995 грн/кв.м.

Найбільше в Києві купили квартир за ціною 50-100 тисяч доларів

Як змінились ціни на квартири в Києві за рік

У липні 2017 року, за підрахунками аналітиків ЛУН, середня ціна за квадратний метр у новобудовах Києва складала 21 500 гривень, мінімальна – 14 500. Отже, за рік квадратний метр подорожчав на 1000 гривень.

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У порталу 100realty.ua дещо інші підрахунки: середня вартість квартир в липні 2018 року склала 23 739 гривень за квадратний метр. Порівняно з червнем вона зросла на 0,3% (±1,7%). А за рік середня вартість 1 "квадрату" збільшилася на 2,3%. При цьому, в порівнянні із цінами січня 2018 – зменшилась на 1%.

Зменшення середніх цін в минулому місяці аналітики 100realty.ua зауважили в Дніпровському (на 2,2%), Оболонському (на 8,6%) та в Подільському (на 1,5%) районах. У Дарницькому та Святошинському районах – без змін. В інших районах збільшення склало від 1,4% в Печерському, до 3,8% в Деснянському.



Кількість житлових комплексів у Києві зросла

Ціни на "місто в місті"

В аналітичному відділі міні-міста Світло PARK за підсумками липня підрахували середню вартість житла в київських новобудовах комфорт-класу формату "місто в місті" і констатували підвищення на 2,4 % – до 19 277 гривень за квадратний метр.

Начальник відділу продажів міні-міста Світло PARK Олександр Панфілов зазначив, що в 6 з 11 споруджуваних ЖК формату "місто в місті" в минулому місяці ціни залишилися без змін. При цьому в 5 житлових комплексах було відзначено збільшення ціни від 1,4% до 3%.

На думку Олександра Панфілова, на цінову політику забудовника впливає рівень продажів: "На даний момент об'єкти комплексної забудови користуються підвищеним попитом у покупців, перш за все, за рахунок створюваного на території самого ЖК багатофункціонального інфраструктурного комплексу з зонами відпочинку і рекреації".

На думку експерта, до середини вересня, коли відновляться активні продажі, рівень цін буде залишатися стабільним з можливими незначними коливаннями середніх показників в межах 1-1,5%.

Нагадаємо, що при виборі об'єкту для інвестування і купівлі майбутньої квартири варто звертати увагу на наявність у забудовника введених в експлуатацію об'єктів, ретельно вивчити його історію та репутацію.

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