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Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з найнижчих в світі, – ЗМІ

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Київський метрополітен
Київський метрополітен / epravda.com.ua

Навіть після 14 липня, коли проїзд в київському метрополітені буде коштувати від 6 гривень 30 копійок, ціна поїздки в столичній підземці залишиться однією з найнижчих в світі.

Про це свідчать дані, представлені "УНІАН".

Інформагентство показує відповідну інфографіку, де для зручності порівняння всі ціни переведені в гривню.

Зокрема, журналісти проводять паралелі між новою ціною проїзду в Києві і найнижчими розцінками на проїзд в Європі.

"Найближче до київської ціни виявилася столиця Литви Вільнюс, де проїзд коштує 24 гривні. У той же час проїзд в метро Варшави столиці нашого найближчого сусіда Польщі обійдеться вже в 28 гривень", йдеться в матеріалі.

При цьому автори стверджують, що в багатьох країнах Європи вартість проїзду буде на порядок відрізнятися від київської в більшу сторону.

"Якщо ж говорити про країни Західної Європи, то тут розцінки на проїзд, в порівнянні з новою ціною проїзду в Києві, відрізняються вже на порядок. Наприклад, в Амстердамі за одну поїздку доведеться викласти 71 гривню", повідомляє "УНІАН".

За інформацією журналістів, найбільш дорогим є проїзд в громадському транспорті в Скандинавських країнах.

"Лідирують же в рейтингу цін на проїзд країни Скандинавії та Великобританія. У столицях цих держав за послуги громадського транспорту з вас візьмуть не менше 100 гривень", роблять висновок автори матеріалу.

Теги: Гроші Новини Києва Транспорт метро Ціни
Джерело: 24 Канал
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