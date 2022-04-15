Цинічно б'ють по інфраструктурі: у Сєвєродонецьку пошкоджено водогін та продуктові склади

15 квітня 2022 , 19:40
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Джерело:

Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

На своїй сторінці у телеграм Сергій Гайдай повідомив, що в Сєвєродонецьку пошкоджено водогін, а також зруйновані два продуктові склади.

За його словами, російські військові продовжують цинічно бити по інфраструктурі Луганської області.

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"Пошкодили водогін великого діаметра. З 20:00 в місті буде відключено воду, розпочнеться ремонт зруйнованої ділянки", – повідомив Сергій Гайдай.

Також обстріляні два продуктові склади. Обсяг збитків встановлюється,
– зазначив Сергій Гайдай.

Крім того, відомо, що російські окупанти протягом дня відкривали вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній. Пошкоджено 8 об’єктів, зокрема, 5 приватних житлових будинків.

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Автор: Марія Лелека