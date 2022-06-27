Цинічно дістали стару мантру: представник Росії в ООН заявив про "провокацію" у Кременчуці

Росіяни вкотре показали, що спроба знайти в них бодай щось людське приречена на фіаско. Вони запустили ракети по ТЦ, де були сотні мирних людей, а потім почали брехати про обстріл.

Російські окупанти здійснили цинічний та підлий ракетний обстріл Кременчука. Вони були готові вбити сотні мирних українців, які просто пішли до торговельного центру.

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Цинічності та підлості росіян немає меж

Як і очікувалося, росіяни почали брехати про обстріл ТРЦ у Кременчуці. Й не просто брехати, а робити заяви, породити які мозок адекватної людини просто не може. Втім, коли мова заходить про росіян, то таке поняття як адекватність просто зайве, адже не має з ними нічого спільного.

Такий собі заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський вирішив вкотре показати, що Росія – це аномальна територія, у якій еволюція дала збій й почала бігти у зворотному напрямку.

Просто зараз наші рятувальники намагаються погасити пожежу та врятувати людей з-під завалів ТЦ у Кременчуці, куди влучили дві російські ракети Х-22, які окупанти запустили з території Курської області. Натомість на думку того Полянського, у Кременчуці мала місце "провокація".

Треба почекати, що скаже наше Міноборони, але вже занадто багато суперечностей, що впадають в око. Це саме те, що потрібно київському режиму, щоб тримати фокус уваги на Україні перед самітом НАТО,

– заявив Полянський.

Як завжди, росіяни брешуть без жодних доказів, щоб потім їх не тикнули носом у власні "суперечності". Що ж, їхній злочин бачив увесь світ, який вже не відчуває до росіян нічого, окрім презирства, а нести відповідальність за скоєне їм доведеться у будь-якому випадку.

Обстріл ТЦ у Кременчуці: як це було

Близько 16:00 російські окупанти запустили ракети Х-22 з Курської області. Сигнал повітряної тривоги попередив людей про небезпеку, але покинути будівлю ТЦ "Амстор" встигли не всі.

У ТЦ влучили два снаряди росіян, виникла масштабна пожежа, будівля повністю знищена вогнем. Рятувальники продовжують роботу на місці події. Відомо про 12 загиблих та 24 поранених, але дані уточнюються, адже багато людей опинилися під завалами.

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