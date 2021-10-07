Цінності, які споріднюють НАТО й Україну: в "Борисполі" відкрили унікальну виставку

Ключові цінності, які споріднюють Північноатлантичний альянс та Україну. Таку унікальну експозицію можуть побачити пасажири, які очікують на свій літак у зоні вильоту аеропорту "Бориспіль".

Десятки тематичних фото, на стендах викарбувані велетенськими літерами 5 слів: безпека, свобода, верховенство права, рівність і демократія. За словами директорки Центру інформації та документації НАТО Вінети Кляйне, головна мета й місія виставки – показати спільні цінності, які поділяють Україна та Альянс.

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В "Борисполі" показали експозицію про співпрацю України й НАТО

На світлинах зображено, як українські прикордонники, військові, нацгвардійці обмінюються досвідом з фахівцями НАТО. Спільно беруть участь у навчаннях і тренінгах, покращують взаємосумісність.

Відкриваючи виставку, Вінета Кляйне зазначила, що вона наочно показує результати співпраці Альянсу з Україною та її Збройними силами й іншими силовими структурами.

Через об'єктив камери ми можемо показати внесок України в підтримку миру та міжнародної безпеки, демократії і верховенства права,

– підкреслила вона.

Експозиція дає змогу по-новому подивитися на партнерство нашої країни з НАТО. Замість висвітлювати процес впровадження стандартів Альянсу, організатори зосередилися на фундаментальних принципах, які поділяють усі союзники та українське суспільство.

Очільниця Центру інформації та документації НАТО відзначила, що народ України зробив чіткий вибір. На Майдані, під час виборів і впродовж активного залучення в процеси, що забезпечують їй місце серед вільних та демократичних націй.



Виставка про співпрацю України й НАТО / Фото "Радіо Свободи"

З 1997 року Центр НАТО інформує українське суспільство про діяльність Альянсу та співпрацю цієї організації з нашою державою. Відтоді його місія майже не змінилася. Ба більше, він став креативним майданчиком, який об'єднав навколо себе всіх, кому небайдужа доля України.

! Уже кілька років в стінах Центру інформації і документації діє креативний простір, в рамках якого в офісі Представництва НАТО в Україні виставлені роботи українських митців.

"Упродовж 24 років ми активно просували, підтримували присутність Альянсу в Україні. Ми ділилися інформацією про ініціативи й програми НАТО. Головним нашим завданням стало підняти рівень обізнаності населення України про Північноатлантичний альянс", – розповіла Вінета Кляйне.



Експозиція в аеропорту "Бориспіль" / Фото "Радіо Свободи"

НАТО регулярно організовує мистецькі заходи

Подібні заходи Альянс організовує і підтримує регулярно. До них активно залучає:

митців;

активістів;

пересічних українців.

Як, наприклад, в межах конкурсу соціальних постерів під назвою Art of Security – у перекладі "Мистецтво безпеки". Упродовж трьох місяців у 2019 році молоді художники і дизайнери демонстрували свій погляд на проблеми безпеки.

Потім серію плакатів зібрали в експозицію. Її представили у Харкові. Ще раніше у Львові працювала виставка присвячена історії НАТО. На плакатах на основі цитат, історичних фактів та документів розкрили головні віхи становлення Північноатлантичного альянсу.

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Українці дізналися з експозиції в одеському музеї західного та східного мистецтва про:

діяльність НАТО – нинішню та в минулому;

співпрацю з Україною;

найпоширеніші міфи про організацію.

Виставку відкрили у червні 2019 року. Представили десятки робіт художників часів Холодної війни.

З нагоди 70-річчя НАТО на Європейській площі у центрі Києва облаштували унікальну квіткову інсталяцію з символікою Альянсу: чотирипроменевою зіркою та ювілейною цифрою "70". Місце для розміщення інсталяції обрали символічно. Там, де 2013 та 2014 року українці виборювали мир і європейське майбутнє.



Квіткова інсталяція до 70-річчя НАТО / Фото "Радіо Свободи"

У НАТО переконані, що подібні культурні заходи насамперед підвищують обізнаність молоді про діяльність Альянсу та його роль у гарантуванні безпеки.

Голова громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж пригадав, що після розпаду Радянського Союзу була теза – може, НАТО не потрібне. Тому що зникла загроза, з якою боролися західні країни.

Але час показав, що роботи чимало. Ця організація потрібна насамперед демократичним країнам, які бережуть свої євроатлантичні цінності, культуру, безпеку,

– наголосив він.

Унікальну фотовиставку в "Борисполі" всі охочі можуть побачити на власні очі впродовж 4 тижнів. Після презентації в аеропорту експозиція вирушить до Академії прикордонної служби в Хмельницькому.

А потім – подорожуватиме Україною, аби побачити світлини, а відтак і більше дізнатися про співпрацю з НАТО, змогли якомога більше українців.