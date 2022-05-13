Ціную позитивну реакцію, – Кулеба попросив у міністрів G7 передати Україні російські активи

Україна офіційно звернулася до країн G7 з проханням створити процедури для передачі російських активів. Російські кошти хочуть спрямувати на післявоєнну відбудову України.

Канада вже зробила такий крок

Відповідну заяву глава МЗС України Дмитро Кулеба зробив у Німеччині за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн G7. Кулеба повідомив, що закликав країни "Великої сімки" ухвалити законодавство для передачі Україні російських активів.

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Звернувся до міністрів закордонних справ країн "Групи семи" із закликом ухвалити законодавство та створити всі процедури необхідні для передачі російських суверенних активів Україні,

– повідомив Кулеба.

Очільник українського МЗС наголосив, що ці кошти потрібні Україні для відбудови після руйнувань, яких завдала Росія. Як переконує Кулеба, Росія повинна нести економічну, фінансову та політичну відповідальність за свою агресію.

Він зазначив, що Канада вже пішла назустріч України та зробила відповідний крок. Глава МЗС України попросив країни G7 не зволікати.

Канада вже зробила такий крок. Я переконаний, що решта країн G7 також це зроблять, радше швидше, ніж пізніше. Йдеться про сотні мільярдів доларів і євро. Росія повинна заплатити. Політично, економічно, фінансово. Я вдячний країнам G7 за позитивну реакцію на мій заклик,

– сказав Кулеба.

Збитки України від російської агресії

У квітні видання Forbes повідомляло, що у світі заморожено російських активів на 400 мільярдів доларів. В Офісі Президента заявляли, що мають два плани, як стягнути російські гроші на свою користь.

Також у Кабінеті міністрів України повідомляли, що міжнародні партнери допоможуть нашій державі конфіскувати близько 500 мільярдів доларів заморожених активів Росії та її олігархів.

В українському уряді оцінили збитки від вторгнення Росії у 500 мільярдів доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що на відбудову знадобиться близько 600 мільярдів доларів.

Американський президент Джозеф Байден подав у Конгрес пропозицію, щоб активи російських олігархів у США могли конфіскувати на користь України.

Політику стягнення російських коштів на користь України підтримали в ЄС. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявляв, що країни Євросоюзу повинні розглянути можливість арешту заморожених російських валютних резервів. Він говорив, їх варто витратити на відбудову Україну після війни.

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