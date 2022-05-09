Ціную сміливу позицію, – Зеленський поспілкувався з главою Європейської Ради, який зараз в Одесі

Президент Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня прибув до Одеси. У відеоформаті з політиком поспілкувався президент Зеленський. Глава держави подякував Мішелю за особисту присутність в Україні та виявлену сміливість.

Про деталі перемовин розповіли в Офісі Президента. Там зазначили, що участь у розмові взяв і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Зеленський подякував Мішелю за візит до Одеси

Я дуже радий, що сьогодні на найвищому рівні Європейський Союз підтримує Україну, саме в цей час, коли прояви нацизму, на жаль, існують і відроджуються. Але вони не повинні поширюватися, і ми з вами разом робимо все для цього,

– сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив: важливо не допустити продовольчу кризу у світі. Адже Росія блокує прохід торговельних суден до українських портів. Україна є постачальницею зерна для 400 мільйонів людей у всьому світі. Блокування експорту загрожує значним зростанням цін. Як результат – може виникнути голод.

Пшениця має бути доступною для всіх, – Мішель

Саме в Одесі, де 9 травня побував Мішель, перебуває заблоковане судно з українським зерном.

У відповідь глава Євроради запевнив, що пшениця має бути доступна для всіх людей у світі, аби голод не ширився планетою. Президент Зеленський відповів, що бачить, що ЄС – не на словах, а на ділі підтримує Україну. Він подякував Шарлю Мішелю за санкційну політику щодо Росії.

Впевнений, що шістьма санкційними пакетами Євросоюз і світ не обмежаться. Але важлива не кількість цих пакетів, а їх результативність. Переконаний, що головний результат – щоб був мир на нашій землі, а отже – у Європі,

– зауважив президент України.

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