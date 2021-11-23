Цивілізований світ побачив реальність нового нападу Росії на Україну та починає діяти

23 листопада 2021 , 16:35
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Павло Кухта

Джерело:

фейсбук Павла Кухти

Газовий шантаж Європи, міграційна криза на кордоні Польщі, а також нагромадження військ російського агресора на кордонах з Україною, схоже, нарешті відкрили очі нашім західним партнерам, які від "глибокого занепокоєння" перейшли до активних дій.

Коротко про головне, в контексті загрози російського нападу:

  • Отримуємо транш МВФ на $700 мільйонів, а також подовження поточної програми з МВФ до наступного року.

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Це стабілізує нас фінансово, адже російське бряцання зброєю відлякує інвесторів і нам важче залучати кошти.

  • США запроваджують нові санкції щодо "Північного Потоку-2".

Важливий сигнал росіянам про готовність Заходу вдарити по них економічно у разі відкритої агресії проти України.

  • Як всередині України, так і на міжнародній арені нарешті чітко звучить та обговорюється тема російської військової загрози проти нас.

Українців це згуртовує і робить менш вразливими для російських інформаційних атак. Західні політики дають все чіткіші меседжі про готовність покарати росіян у разі агресії.

Всі ці речі підвищують для Росії вартість можливої атаки на Україну та знижують ймовірність цієї атаки.

Добре, що починаємо рухатись в правильному напрямку.
Автор: Павло Кухта