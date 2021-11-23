Цивілізований світ побачив реальність нового нападу Росії на Україну та починає діяти

Газовий шантаж Європи, міграційна криза на кордоні Польщі, а також нагромадження військ російського агресора на кордонах з Україною, схоже, нарешті відкрили очі нашім західним партнерам, які від "глибокого занепокоєння" перейшли до активних дій.

Коротко про головне, в контексті загрози російського нападу:

Отримуємо транш МВФ на $700 мільйонів, а також подовження поточної програми з МВФ до наступного року.

До теми Чи є російська загроза стимулом для українських реформ

Це стабілізує нас фінансово, адже російське бряцання зброєю відлякує інвесторів і нам важче залучати кошти.

США запроваджують нові санкції щодо "Північного Потоку-2".

Важливий сигнал росіянам про готовність Заходу вдарити по них економічно у разі відкритої агресії проти України.

Як всередині України, так і на міжнародній арені нарешті чітко звучить та обговорюється тема російської військової загрози проти нас.

Українців це згуртовує і робить менш вразливими для російських інформаційних атак. Західні політики дають все чіткіші меседжі про готовність покарати росіян у разі агресії.

Всі ці речі підвищують для Росії вартість можливої атаки на Україну та знижують ймовірність цієї атаки.