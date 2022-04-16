Цивільні не одразу помітять: голова ОВА показав міни, які росіяни залишили на Сумщині

Окупанти розставили міни в низці населених пунктах України, зокрема і на Сумщині. Тому цивільним варто бути дуже обережними.

Помітити боєприпаси можна не одразу. Як виглядають міни, показав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

До теми Рятувальники продовжують розміновувати Сумщину: за добу знешкодили міни, гранати, бомби

В ОВА закликали бути обережними

Очільник ОВА вкотре закликав бути обережними, адже на території Сумщини дуже багато небезпеки.

"Як приклад: так виглядають вибухівки, частину з них важко помітити цивільній людині з першого погляду", – наголосив Живицький.

Міни, які залишили окупантами / Фото ГУ ДСНС Сумської області

Піротехніки активно розміновують область

Зауважимо, що рятувальники продовжують розміновувати область. За 15 квітня піротехніки знайшли артилерійські снаряди, міни, гранати та протитанкові авіаційні бомби.

Поширені види мін / Фото МВС України