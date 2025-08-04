Ввечері 4 серпня у Рівному цивільні авто заблокували транспорт ТЦК з Тернопільщини, в якому перебував військовозобов'язаний. Вимагали передати чоловіка їм. Сталася ДТП.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тернопільський обласний ТЦК та СП.

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Що заявили в Тернопільському ТЦК про блокування авто у Рівному?

Інцидент стався близько 19:00 на об'їзній дорозі у Рівному. За даними ТЦК, два цивільні авто притисли до узбіччя й заблокували транспорт військовослужбовців, який доставляв військовозобов'язаного до центру підготовки підрозділів.

Під час з'їзду на узбіччя авто військовослужбовців Кременецького ТЦК потрапило в ДТП з однією з машин порушників.

Старший машини викликав поліцію та разом із водієм і військовозобов'язаним заблокувався всередині автомобіля, оскільки 6 цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати військовозобов'язаного їм,

– заявили в Тернопільському обласному ТЦК.

Станом на 21:30 на місці працювала поліція та представники Військової служби правопорядку. Військовослужбовець і військовозобов'язаний доставлені до органів охорони здоров'я.

Зараз поліція проводить відповідні заходи щодо осіб, які перешкоджали діяльності представників Кременецького ТЦК та СП. В обласному територіальному центрі наголосили, що вона була законною.

Правоохоронці мають надати належну правову оцінку діям громадян.

Важливо! У ТЦК також наголосили, що за перешкоджання законній діяльності ЗСУ загрожує до 8 років в'язниці, а в разі настання тяжких наслідків – до 15.