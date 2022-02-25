Цивільним категорично заборонили їхати в сторону Прилук
25 лютого 2022 , 12:31Читать новость на русском
Джерело:фейсбук міського голови Ніжина
Ніжинський міський голова Олександр Кодола закликає цивільних громадян не їхати у сторону Прилук, що на Чернігівщині.
"В найближчі години наполегливо просимо ніжинців не виходити на вулиці! Категорично заборонено цивільним їхати в бік м. Прилуки", – закликав Кодола.
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