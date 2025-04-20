Росіянам, ймовірно, заборонили користуватися Кримським мостом: що могли задумати у Кремлі

У Росії поширюють інформацію, що цивільним начебто заборонили їздити по Кримському мосту до 10 травня 2025 року. Як альтернативу, росіянам запропонували пересуватись тимчасово окупованими територіями України. Таким чином Кремль загострює ситуацію, готуючись до чогось.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що росіяни періодично вводять режими обмеженого пересування по Кримському мосту. Вони бояться, що Україна завдасть комплексного удару по цьому об'єкту.

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Хочуть вберегти Кримський міст

Микола Маломуж зауважив, що у Росії розвідка та ФСБ завжди орієнтовані на те, щоб постійно бути у стані підготовки, до будь-яких загроз. Таким чином окупанти нагнітають ситуацію, часто перебільшуючи її.

"Вони під будь-яку дату, а особливо перед 9 травня чи Великоднем вважають, що ми (Україна – 24 Канал) готуємось бити, наприклад, по Кремлю, Санкт-Петербургу чи Кримському мосту", – сказав він.

Все для того, щоб підвищити рівень небезпеки та залякати власне населення, мовляв, наша держава начебто готує терористичний акт проти мирного населення.

Це блеф, ще одна модель інформаційної війни, щоб показати, що Україна нібито лише хоче вбивств цивільних росіян, хоча насправді Росія це скоює кожного дня проти українців,

– пояснив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки.

Окупанти прикриваються подібними наративами, але здійснюють майже кожного дня теракти на території України. Росіяни на це жодним чином не реагують, однак коли мовиться про загрозу з боку Сил оборони, то вони подають все так, ніби наша держава агресор.

Таким чином російські спецслужби намагаються створювати ілюзію якихось загроз.

Цікаво, що колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес наголосив, що ізоляція Криму є вирішальним кроком у війні, і для цього Україна має вивести з ладу Кримський міст. Він припускає, що така атака може відбутися, щойно ЗСУ будуть до цього готові, адже успішне знищення мосту матиме велике стратегічне значення.