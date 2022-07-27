Переселенка з Миколаєва розповіла, як виїзд людей допомагає ЗСУ та звільненню міст від ворога

Багато українців, які проживають біля лінії зіткнення, не бажають покидати своїх домівок. Це грає на руку російським окупантам та створює перешкоди для ЗСУ.

Велика кількість українських громадян навіть попри близкість лінії зіткнення не покидає своїх домівок. В результаті у разі відходу ЗСУ вони стають живим щитом для ворога, який звик прикриватися мирним населенням. Переселенка з Миколаєва Олена в інтерв'ю для проєкту СВОЇ розповіла, чому так важливо виїжджати з окупованих територій та населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

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Виїзд мирних людей допомагає ЗСУ нищити окупантів

Попри небезпеку для життя багато мирних мешканців вирішують залишитися поблизу "гарячих" точок. Олена радить усім брати рідних та виїжджати з небезпечних місць, щоб не наражати на небезпеку своє життя.

І ще потрібно розуміти, що виїздом із небезпечних місць ми допомагаємо нашій армії. У мене є дуже багато знайомих хлопців, які постійно закликають: "люди, виїжджайте з Миколаєва, Херсона, бо нам буде легше відстояти свої землі",

– розповіла Олена.

Потрібно розуміти, що герої ЗСУ ніколи не ведуть обстрілів мирного населення, тому прикриття цивільними грає на руку ворогу та сковує наших героїв.

"Щоб люди не хвилювалися, що залишають вдома все. Я розумію їх, бо теж залишила свій будинок. Я переживаю. Але водночас усвідомлюю, що зі собою всього не забереш. Тому, приймаючи рішення евакуюватися, треба думати про майбутнє, про дітей", – додала Олена.

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