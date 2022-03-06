Цивільну інфраструктуру на Київщині та Житомирщині бомбили з аеродромів Білорусі
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники продовжують з повітря обстрілювати мирні українські міста. Часто винищувачі окупантів злітають із території Білорусі.
Для завдання авіаударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури Київщини й Житомирщини залучались Су-35С, Су-34 і Су-25. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
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Літаки окупантів підіймалися у небо з аеродромів Барановичі, Лунинець і Ліда, що у Білорусі.
Окрім цього, бомбардувальники Су-34 з аеродрому Бутурліновка завдавали авіаційних ударів по українській інфраструктурі у районі міста Суми,
– додали у Генштабі.
Варто зазначити, що бомбардування українських міст військами окупанта – це реальна проблема. Адже загарбники буквально стирають з лиця землі населені пункти та вбивають мирне населення.
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