Цивільну інфраструктуру на Київщині та Житомирщині бомбили з аеродромів Білорусі

Російські загарбники продовжують з повітря обстрілювати мирні українські міста. Часто винищувачі окупантів злітають із території Білорусі.

Для завдання авіаударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури Київщини й Житомирщини залучались Су-35С, Су-34 і Су-25. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Літаки окупантів підіймалися у небо з аеродромів Барановичі, Лунинець і Ліда, що у Білорусі.

Окрім цього, бомбардувальники Су-34 з аеродрому Бутурліновка завдавали авіаційних ударів по українській інфраструктурі у районі міста Суми,

– додали у Генштабі.

Варто зазначити, що бомбардування українських міст військами окупанта – це реальна проблема. Адже загарбники буквально стирають з лиця землі населені пункти та вбивають мирне населення.

Влада України з початку повномасштабного вторгнення Росії просить НАТО закрити небо. Однак в Альянсі не поспішають це робити. За таке рішення Володимир Зеленський піддав блок нищівній критиці.

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