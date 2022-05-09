У цієї війни не було раціональних причин, крім хворобливих амбіцій, – Подоляк про промову Путіна

Сьогодні, 9 травня, у Росії проходить цинічний і ганебний військовий парад. У своїй промові президент країни, як завжди, верз нісенітниці.

Чимало осіб вже висловилися щодо жалюгідного параду. Зробити це вирішив і радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він теж прокоментував абсурдну промову Володимира Путіна під час параду на Червоній площі.

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Подоляк про промову Путіна на параді

У своїй промові Путін верз нісенітниці, які зовсім не відповідають дійсності. Він, як завжди, стверджував, що армія "спасає" громадян України і Росія "здесь ні прі чьом". Це лише частина з того, що говорив божевільний лідер.

Михайло Подоляк відкрито заперечив кожну із тез Путіна, й підкреслив, що "у цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій Росії".

Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу,

– заперечив Путіну Подоляк.

Про що говорив Путін у промові на військовому параді

Очільник Кремля традиційно розпочав свою промову з нісенітниць про "єдиний радянський народ" та "історичні землі".

Жорстоко війну в Україні та вбивства цивільних він назвав "захистом людей Донбасу".

У хворій уяві Путіна росіяни перебувають на своїй території та "борються разом з населенням Донбасу". Схоже, агресор "забув" сказати, що використовує чоловіків з українського Донбасу як гарматне м'ясо.

За словами Путіна, у параді нібито беруть участь військові, які прибули з Донецька та Луганська.

Війну в Україні, або як він каже "спецоперацію", агресор пояснив традиційною пропагандою, яка не має жодного підтвердження. Мовляв, НАТО "готувалося до наступу", Київ говорив про "купівлю" ядерної зброї та інші схожі нісенітниці.

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