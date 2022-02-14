Цього взагалі недостатньо, – Арахамія про кількість російських військових біля кордону
Давид Арахамія запевнив українців, що Росія не нападе на нашу територію найближчим часом. Все тому, що кількість її військ біля кордонів України, недостатня для повномасштабного вторгнення.
Ніяких приводів для паніки немає, – нардеп
Держава-агресорка стягнула під Україну 127 тисяч своїх військових. Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив за підсумками засідання фракції.
Рекомендуємо Не маємо боятися, – Епіфаній закликав не панікувати через можливий наступ Росії
Ніяких приводів для паніки немає. Зараз біля кордонів є 127 тисяч російських військових. Цього взагалі недостатньо для здійснення широкомасштабних подій. Тому хочу, щоб всі заспокоїлися та жили звичним життям,
– наголосив Арахамія.
Він зазначив, що ескалація може статися будь-коли, адже в Україні триває війна. Однак такого рівня загрози, про який зараз говорять, немає.
До речі, Арахамія додав, що нагнітання російської загрози було й 2020 році. Тоді до кордону України стягнули 220 тисяч військових. Тому 127 тисяч, за словами політика, точно недостатньо.
Останні новини про можливу ескалацію:
- ЗМІ називають 16 лютого найімовірнішою датлю ескалації. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Росія не нападе на Україну найближчим часом.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження 16 лютого Днем єдності.
- На тлі напруги до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він пообіцяв виділити нашій державі допомогу на 150 мільйонів євро.
- Нацполіцію перевели у посилений режим роботи до 19 лютого. Тепер на вулицях збільшать кількість патрулів, а також посилять охорону об'єктів критичної інфраструктури та органів влади.
- США вирішили евакуювати своє посольство з Києва до Львова.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Це може вас зацікавити – ЗМІ повідомили, що олігархи покидають Україну: відео