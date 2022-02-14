Цього взагалі недостатньо, – Арахамія про кількість російських військових біля кордону

Давид Арахамія запевнив українців, що Росія не нападе на нашу територію найближчим часом. Все тому, що кількість її військ біля кордонів України, недостатня для повномасштабного вторгнення.

Ніяких приводів для паніки немає, – нардеп

Держава-агресорка стягнула під Україну 127 тисяч своїх військових. Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив за підсумками засідання фракції.

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Ніяких приводів для паніки немає. Зараз біля кордонів є 127 тисяч російських військових. Цього взагалі недостатньо для здійснення широкомасштабних подій. Тому хочу, щоб всі заспокоїлися та жили звичним життям,

– наголосив Арахамія.

Він зазначив, що ескалація може статися будь-коли, адже в Україні триває війна. Однак такого рівня загрози, про який зараз говорять, немає.

До речі, Арахамія додав, що нагнітання російської загрози було й 2020 році. Тоді до кордону України стягнули 220 тисяч військових. Тому 127 тисяч, за словами політика, точно недостатньо.

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ЗСУ готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!