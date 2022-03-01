Цього замало, – військові з Миколаївщини просять ще більше дощовиків через зливи

Волонтери допомогли з тисячами дощовиків, які роздали нашим військовим на блокпостах. Проте через зливи цього мало, отож захисники на Миколаївщині просять про додаткові дощовики, ліки, рукавиці та шкарпетки.

Про це розповів миколаївський волонтер Денис Барашковський. Він повідомив, що до негоди готувались, проте заготовленого виявилось недостатньо.

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Потрібні також ліки, дощовики та рукавиці

Але, мабуть, це замало. Плащі, дощовики, шкарпетки, рукавички, балаклави, медичні засоби для захисту горла та знеболюючі пігулки від головного та зубного болю. Це дуже потрібно,

– наголосив Барашковський.

Волонтери радять шукати місця, де відбувається постійний збір допомоги. Ще один спосіб долучитись – приєднатись до оборони міста.

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