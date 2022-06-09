Цьогоріч у Мелітополі врожай черешні, – Старух розповів, як окупанти грабують аграріїв

Російські загарбники не лише окупували частину Запорізької області. Вони ще й продовжують тероризувати й грабувати місцеве населення.

Про це під час телемарафону розповів глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що місцевих аграріїв грабують, а їхні земельні ділянки планують поділити, передає 24 канал.

Читайте також У Мелітополі любительку "русского міра" пенсіонер закидав яйцями

Урожай черешні є, але її нікуди везти

Глава ОВА зауважує, що упродовж двох минулих років був скромніший урожай черешні. Натомість цьогоріч вона щедро вродила. Але його особливо засмучує той факт, що хоч ягід і багато, їх не можуть продавати.

Уже відомо, що у Мелітополі загарбники "націоналізували" найбільше господарство з вирощення черешень. Мовиться про підприємство "Мелітопольська черешня", створене колишнім мером міста Сергієм Міньком.

Що стосується інших господарств, то тут окупанти вирішили не винаходити велосипед. Вони просто прагнуть поділити всі паї між містянами. Мовляв, кожному роздати по дереву. Це, переконані російські загарбники, дозволить підкупити не надто охоче до контакту населення міста.

Продукцію доводиться продавати за копійки

Олександр Старух зауважив, що для аграріїв це справжня трагедія. Адже вони просто не мають можливості реалізувати свою продукцію. Мовиться про огірки, помідори, зелень, черешні та полуницю. Раніше її возили по всій Україні. Тепер же окупанти купують її за копійки або просто забирають.

Він наводить простий приклад. Редиску, яку привезли до Запоріжжя, у квітні продавали по 80 гривень. А купили її на місці по 3 гривні.

Крім того, впала й купівельна спроможність містян. Мешканці півдня області взагалі мають шанси залишитись без грошей. А все тому, що вони розраховували на старт туристичного сезону.

Але і це ще не все. Загарбники обкрадають маєтки та самих аграріїв. У них вивозять зерно. Така ж доля спіткала збіжжя урожаю минулого року. Глава ОВА зауважив, що окупанти планують відновити роботу Бердянського порту. Це дозволить їм продовжити красти сільськогосподарську продукцію.

Ситуація досить складна. Йде пограбування. Те, що люди накопичували десятиліттями, вкладали свої любов, ресурси та час, зусилля. Усе це окупант грабує,

– підкреслив Старух.

Він додав, що наразі фіксують усі збитки, які завдають російські військові. Якщо є можливість, то проводиться детальний опис. Це роблять для того, щоб потім вимагати компенсації від країни-агресорки.

До теми Підлітка тримають у полоні майже 60 діб: Мелітополі окупанти викрали понад 500 людей

Окупанти в Мелітополі не надовго

Відповідне припущення озвучив мер Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що про це свідчить щонайменше кілька ознак.

Перша, власне, стосується вивезення краденого зерна. Роблять це загарбники за допомогою залізниці, бо так швидше. Друга – окупантів уже нема на блокпостах у районі. Натомість вони залишились хіба у самому місті й біля доріг, які мають державне значення.

Варте уваги – окупаційна влада Херсона прагне таки провести "референдум": дивіться відео