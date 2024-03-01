Росія повинна втрачати, а Україна – відновлювати безпеку: звернення Зеленського

1 березня Президент України звернувся до громадян. Він повідомив про новий військовий пакет від Нідерландів.

Голова держави повідомив про нові досягнення України у співпраці з партнерами. Зокрема, про підписання чергової угоди про гарантії безпеки, а також одержання військової підтримки для українських захисників, передає 24 Канал.

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"Це справді сильний візит"

Сьогодні президент провів продуктивну зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Харкові. Спершу політики побували в госпіталі, де провідали поранених воїнів. Зеленський вручив їм державні нагороди.

Потім урядовці пройшлися вулицями міста. Рютте на власні очі міг побачити місця влучання російських ракет і безпілотників по цивільній інфраструктурі. Зеленський наголосив на важливості посилення захисту Харкова та інших міст засобами ППО, переданими союзниками.

Після візиту Рютте український президент розповів про здобутки цієї зустрічі.

По-перше, Амстердам оголосив про новий пакет військової підтримки.

До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. У цьому році нові винищувачі – вони будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, від їх ракет,

– наголосив президент.

По-друге, Зеленський підписав із Рютте двосторонню безпекову угоду.

Це вже сьома така безпекова угода з партнерами – сильна угода. Є конкретний обсяг військової підтримки на рік – 2 мільярди євро, є всі деталі нашої спільної роботи і в оборонній сфері, і в політиці, і для досягнення справедливості,

– розповів деталі договору голова держави.

Крім того, президент відзначив підтримку Нідерландів у питанні щодо створення спецтрибуналу для покарання російської агресії та посилення санкцій проти країни-агресорки. Зеленський назвав зустріч із Рютте "справді сильним візитом".

Буде більше підтримки

Водночас глава держави анонсував активну міжнародну роботу на березень. Він запевнив, що Україна отримає більше підтримки.

Готуємо нові безпекові угоди, будуть нові домовленості щодо зброї для наших воїнів. Ключове те, що Росія повинна втрачати, а наша країна, наші партнери – відновлювати безпеку,

– наголосив президент.