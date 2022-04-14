"В цьому шапіто брати участі не будемо": вчителі на Донеччині героїчно відповіли окупантам
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Російські військові на окупованих територіях змушують вчителів вийти на роботу та викладати предмети за російською програмою. Але вчителі на Донеччині героїчно відмовили окупантам, заявивши, що не братимуть участі в цьому цирку.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко наголосив, що з початку війни російські окупанти зруйнували в області 120 шкіл, 103 дитячі садки та 37 вишів.
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Вони намагаються просувати свою пропаганду та змушують вчителів виходити на роботу. Проте ті відмовляють.
"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!", – такими словами вчителі школи в окупованому населеному пункті Донеччини зустріли вимогу окупаційної адміністрації вийти на роботу. Це справді геройський вчинок,
– написав Павло Кириленко.
За його словами, росіяни фактично взяли в заручники всіх жителів окупованих територій і зараз намагатимуться використовувати їх, щоб створити картинку "мирного життя".
"Вони наскільки цинічні, що навіть незважаючи на страшні руйнування та смерть, які принесли на нашу землю, мають нахабство використовувати дітей у своїй пропаганді. Кожен, хто знайшов у собі внутрішню силу опиратися цьому "шапіто", – герой!", – додав він.
Кириленко подякував всім, хто залишається вірним собі й продовжує боротися за Україну навіть у такий спосіб. "Ми виметемо російську нечисть. І віддячимо кожному, хто не прогнувся", – заявив голова донецької ОВА.
До слова, муніципалітет Вільнюса заявив, що вчителі, які схвалюють російську агресію в Україні, не можуть працювати в школах. Йдеться про освітян, які поширювали російську пропаганду під час уроків чи публікували відповідні дописи у своїх соцмережах.
Важливо – окупанти хочуть підівчити українських дітей російською мовою: