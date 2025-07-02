Війна продовжиться цього року й перейде в наступний, – ЦПД

Ще в березні Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо припинення вогню. Однак Путін досі відкидає цю ідею. Війна продовжиться цього року й може перейти у 2026.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Коваленко про війну

Керівник ЦПД констатував, що російський диктатор відкинув ідею США про припинення вогню, на яку ще в березні погодилася Україна. Зокрема, це підтверджує президент Франції Еммануель Макрон.

Коваленко зазначив, що далі варіанти прості. Перший – Захід діє жорстко та вбереже Європу від вторгнення військ Росії й КНДР у Балтію за 4 – 6 років, через силу разом з Україною зламає хребет агресору.

Другий варіант – далі вдавати, що нібито існує якась "парасолька" НАТО, що технологічно вже починає відставати від сучасної війни.

На жаль, війна продовжиться цього року і перейде в наступний,

– зазначив керівник ЦПД.

Андрій Коваленко додав, що така реальність.