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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Цуренко відкрила сезон розгромною перемогою в Брісбені: відео

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      Леся Цуренко вийшла в друге коло
      Леся Цуренко вийшла в друге коло / barometr.info

      Українська тенісистка Леся Цуренко стартувала на престижному турнірі в австралійському Брісбені. Цуренко зуміла розгромити свою суперницю.

      Цуренко перемогла румунку Міхаелу Бузарнеску з рахунком 2:0 (6:0, 6:2).

      Читайте також: Зіркові українські тенісистки дізналися суперниць на першому турнірі в сезоні

      Українка двічі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки й реалізувала 5 брейк-поінтів.

      Румунка зробила один ейс і допустила п'ять подвійних помилок.

       

       

      У другому колі Цуренко зіграє проти місцевої учасниці Кімберлі Біррелл.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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