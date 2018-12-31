Цуренко відкрила сезон розгромною перемогою в Брісбені: відео
Українська тенісистка Леся Цуренко стартувала на престижному турнірі в австралійському Брісбені. Цуренко зуміла розгромити свою суперницю.
Цуренко перемогла румунку Міхаелу Бузарнеску з рахунком 2:0 (6:0, 6:2).
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Українка двічі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки й реалізувала 5 брейк-поінтів.
Румунка зробила один ейс і допустила п'ять подвійних помилок.
У другому колі Цуренко зіграє проти місцевої учасниці Кімберлі Біррелл.
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Джерело: 24 Канал
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