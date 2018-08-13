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Цуренко з розгромної перемоги стартувала на турнірі у США

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Леся Цуренко стартувала з перемоги на турнірі в Цинциннаті
Леся Цуренко стартувала з перемоги на турнірі в Цинциннаті / Facebook

Друга ракетка України Леся Цуренко розпочала виступ на тенісному турнірі у Цинциннаті з впевненої перемоги.

Так, у першому колі змагань Western & Southern Open – WTA Premier 5 вона вибила господарку турніру американську тенісистку Даніель Коллінс.

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У першому сеті українка відверто познущалась з суперниці – 6:0.

У другій половині гри американка намагалась реабілітуватись, проте зуміла відіграти небагато – 6:2 на користь Цуренко.

Таким чином друга ракетка України пройшла в наступне коло змагань у Цинциннаті, де зіграє чинною чемпіонкою турніру та володаркою 9-ї сходинки у світовому рейтингу іспанкою Гарбінє Мугуруса.

 

Hello Cincinnati @cincytennis #centrecourt #tennispractice #ohio #usa #firstpractice

Допис, поширений Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Нагадаємо, у рейтингу WTA Леся Цуренко покращила свої позиції, піднявшись на 44-те місце. Натомість перша ракетка України Еліна Світоліна несподівано вилетіла із топ-5.

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Теги: Новини США Теніс Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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