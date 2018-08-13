Цуренко з розгромної перемоги стартувала на турнірі у США
Друга ракетка України Леся Цуренко розпочала виступ на тенісному турнірі у Цинциннаті з впевненої перемоги.
Так, у першому колі змагань Western & Southern Open – WTA Premier 5 вона вибила господарку турніру американську тенісистку Даніель Коллінс.
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У першому сеті українка відверто познущалась з суперниці – 6:0.
У другій половині гри американка намагалась реабілітуватись, проте зуміла відіграти небагато – 6:2 на користь Цуренко.
Таким чином друга ракетка України пройшла в наступне коло змагань у Цинциннаті, де зіграє чинною чемпіонкою турніру та володаркою 9-ї сходинки у світовому рейтингу іспанкою Гарбінє Мугуруса.
Нагадаємо, у рейтингу WTA Леся Цуренко покращила свої позиції, піднявшись на 44-те місце. Натомість перша ракетка України Еліна Світоліна несподівано вилетіла із топ-5.
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