Унікальний цвинтар авіації біля Запоріжжя: у мережі показали зворушливі фото

Між Дніпром та Запоріжжям у селі Широке колись була авіашкола, в якій навчалися пілоти з усього Радянського Союзу. З 2002 року школа не працює.

Однак її спадок досі стоїть посеред полів. Мовиться про 158 літаків та гелікоптерів, серед яких – L-29 Delfin, Ан-2, PZL-104, Мі-2, Мі-8, Ан-24. Звісно, цей авіапарк цілковито занедбаний.

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Авіацвинтар біля Запоріжжя: що це за місце

Село Широке розташоване у Запорізькій області – за 20 кілометрів від Запоріжжя, і трохи більше, ніж за 50 від Дніпра. У радянські часи там була знаменита авіаційна школа, в якій навчалися пілоти з усієї країни.

З 2002 року школа не працює, однак її авіапарк біля Широкого так і залишився – стояти посеред поля. Мовиться про 158 літаків та гелікоптерів, які з техніки для польотів перетворилися у виставкові експонати й інстаграмні локації.

До цих експонатів, до слова – доступ відкритий. Цим скористався Василь Пелип, який опублікував у фейсбуці зворушливі світлини з забутого й занедбаного аеродрому.

"Сталеві пташки", літаки й вертольоти, маленькі й великі, нехай і злегка побиті життям, ультрафіолетом і мародерами, все ж вони неймовірні... Приїжджайте сюди фоткатись, із дітками, тут круто,

– закликав Пелип.

Цікаво, що проєкт реконструкції летовища з'явився ще у 2017 році. Однак досі помітних рухів у цьому напрямку не було.

Покинутий аеродром у Широкому: дивіться розташування на карті

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