Цвях в труну Путіна, – правозахисник припустив, чи наважиться Росія визнати бойовиків

У російській Держдумі запропонували визнати бойовиків на Донбасі. Кремль може використати цю ситуацію, адже через напруження довкола України слабкість йому дорого коштуватиме.

Про це в ефірі 24 каналу розповів засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський. За його словами, поки що режим Росії не визнає бойовиків в ОРДЛО, але є ймовірність змін у міжнародних перемовинах.

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За словами правозахисника, Кремль може визнати бойовиків для того, щоб відступити, щоб не показати слабкість росіянам.

Але вони вже показали слабкість у Казахстані. Якщо вони покажуть слабкість з Україною, то це буде цвях в труну вже самого Путіна. Павло Лисянський Засновник Східної правозахисної групи

План "Б" для Кремля

"Моє бачення – це (заяви щодо визнання бойовиків – 24 канал) просто спектакль для того, щоб тиснути на міжнародних партнерів", – сказав Павло Лисянський.

Він вважає, що загалом визнання терористичних угрупувань на окупованих територіях Донеччини та Луганщини – це план "Б" для Кремля.

"В регіонах самі росіяни не люблять цих бойовиків, Кремль це розуміє. Тому їхнє визнання і потім вже підтримка – якщо бойовики почнуть військові дії проти України і Європа отримає військовий конфлікт та біженців – це і є план "Б" для Кремля", – зазначив Лисянський.

Лисянський про ймовірне визнання Росією ОРДЛО: дивіться відео

Росія може визнати бойовиків: коротко