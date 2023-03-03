Ця армія після війни буде дуже досвідчена, – президент Латвії про вступ України до НАТО

Україна має стати членом НАТО після завершення війни з Росією. Збройні сили України вже довели, що є однією з найдосвідченіших армій у світі.

Про це заявив президент Латвійської Республіки Егілс Левітс у ході пресконференції 3 березня у Львові, повідомляє 24 Канал.

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Після війни Україна буде однією з найдосвідченіших і найбільш потенційних армій у світі.

Це важливо для НАТО, для підсилення сил НАТО,

– заявив Егілс Левітс.

Вступ України до НАТО: актуально про головне

30 вересня 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО.

Володимир Зеленський вважає, що терміни приєднання до Альянсу залежать вже не від України. Київ максимально підтримує цей геополітичний курс та демонструє це на полі бою.

Однак, перепоною до приєднання України до Північно-атлантичного Альянсу є не лише російська збройна агресія на території нашої країни, а й позиція Угорщини, яка підігрує імперському путінському режиму.

До слова, президент Володимир Зеленський отримав запрошення на участь у саміті НАТО, що є свідченням фактичного членства нашої країни в Альянсі.

Це вже третій від початку повномасштабного вторгнення Росії візит в Україну президента Латвії. Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру за підтримку українського народу.