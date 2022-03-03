Ця тактика немає ніякого сенсу, – Арестович про нічні удари по Києву, Харкову і Житомиру

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, по яких містах України російський ворог завдавав удари минулої ночі.

Окупант намагається залякати місцевих

Арестович сказав, що від ударів окупанта потерпають Київ, Харків та Житомир, повідомляє 24 канал.

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"Вночі противник наносив ракетні та авіаційні удари по містах України. Зокрема, по Києву, Харкову, Житомиру", – заявив радник голови Офісу президента.

Він пояснив, що тактика ворога з військової точки зору – немає ніякого сенсу. За його словами, своїми діями окупант намагається залякати місцевих.

Це чисте залякування місцевих мешканців. Намагання зламати нас психологічно. Єдина добра й гарна відповідь на це питання – не ламатися і триматися. Кожен з нас солдат, кожен з нас воює на своєму місці,

– сказав Арестович.

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