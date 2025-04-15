Дещо відбивається на Росії: політолог назвав позитивний момент від торгових воєн Трампа

Торгові війни Дональда Трампа впливають на світову економіку – зокрема й на ринок російської нафти. Це може призвести до кризи та структурного руйнування економіки Росії.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу розповів, що існують певні проблеми, пов'язані з падінням цін на російську нафту. Велика сімка не переглянула бар'єр для торгівлі російською нафтою, який становить 60 доларів за барель.

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Якщо нафта дешевша, це означає, що можна використовувати звичайні судна та танкери, а не тіньовий флот.

Яка ціна на нафту "вдарить" по економіці Росії

"Це фактично відкриває для Росії більше ринків, ніж за вищої ціни. Це парадокс нинішньої ситуації: росіяни можуть навіть більше продавати", – зазначив Ігор Чаленко.

Він додав, що якби тенденція до зниження цін продовжилася і нафта впала до 40 доларів і нижче, то навіть продаючи нафту всьому світу, Росія все одно зазнавала б втрат у бюджеті. Зокрема, збитків зазнав би і Фонд національного добробуту, який наразі становить 108 мільярдів доларів. Така тенденція призвела б до структурного руйнування російської економіки.

Він зазначив, що коли ціна становить 50 доларів, то з одного боку фактично знімаються санкції, запроваджені G7, а з іншого – Росія ще може трохи торгувати. Чаленко зауважив, що американці мають усвідомити: чим нижча ціна на нафту, тим більша ймовірність, що Владімір Путін відмовиться від активної військової кампанії в Україні.

Які наслідки торгових воєн Трампа

Він також додав, що завершення торгової війни між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном можливе після зустрічі двох лідерів або телефонної розмови між ними. Поступки Трампа свідчать про виявлення його слабких місць, на які активно тисне Китай. Це стосується фондових ринків, акцій та технологічних олігархів, які наразі дуже стурбовані ситуацією.

Трамп може швидко змінювати свої рішення. Ми це бачили на прикладі інших мит: спочатку встановлювали 10% на 10 днів, а потім Трамп заявляв про можливість продовження цього терміну. Він здатен швидко переглядати попередні рішення,

– сказав Чаленко.

Він додав, що через мита проти Китаю Трамп прагне одночасно вирішити низку питань. Зокрема, продаж TikTok, конфлікт навколо двох панамських портів, а також тему Тайваню. Можливо, тут пов'язаний навіть Іран. Проте Чаленко переконаний, що США не вестимуть тривалу митну війну з Китаєм, оскільки це завдасть значного удару по американській економіці.