ТЦК назвали це "перформансом": у Миколаївській області чоловік порізав собі руки у знак протесту

У мережі з'явилося відео, на якому чоловік ріже собі руки, ймовірно, протестуючи проти дій ТЦК. У Миколаївському обласному ТЦК вважають це провокацією.

Чоловік був у розшуку у реєстрі "Оберіг". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколаївський обласний ТЦК.

Дивіться також Ветеран розповів, що у Львові його побили та викрали військовослужбовці: реакція ТЦК

Що відомо про інцидент у ТЦК у Миколаївській області

На відео чутно, як чоловік каже, що ні воєнком, ні начальник поліції "не зможе зламати дух українського військового". Потім він завдає собі ран на зап'ясті невідомим предметом.

Чоловік ріже собі руки в знак протесту проти ТЦК

На іншому відео видно, що чоловік йде з закривавленим аркушем паперу.

У ТЦК заявили, що чоловік отримав повістку на уточнення облікових даних. Вчасно він цього не зробив, а тому був занесений до розшуку у реєстрі "Оберіг".

7 травня він таки прийшов до Первомайського районного ТЦК та СП. Після уточнення даних його направили на ВЛК. 12 травня він прийшов до ТЦК з групою людей та порізав собі руку.

Чоловік сам викликав собі швидку, яка надала йому необхідну допомогу. У ТЦК охарактеризували це словом "перформанс".

"Провокація була продумана і запланована, адже напередодні ввечері в соцмережі він закликав людей прийти підтримати його протест", – ідеться в заяві військкомату.

ТЦК також зазначили, що діяли у межах закону і закликали українців "не вестися на провокаційні заклики"