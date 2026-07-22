Ситуація критична: Лубінець розповів про ігнорування порушень прав людини під час мобілізації

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розповів про зловживання повноважженнями з боку ТЦК. Він зазначив, що такі випадки регулярно фіксуються по всій країні.

За його словами, під час процедури мобілізації необхідною умовою є дотримання прав людини. Про це Лубінець розповів у інтерв'ю "Новини.Live".

Що сказав Лубінець?

Уповноважений з прав людини підкреслив, що ситуація не поліпшується, а стає навіть гіршою. Він розповів, що кожного дня отримує звернення від громадян України, які зіштовхнулись з порушенням їхніх прав.

У нас є випадки, коли за нашим реагуванням ми приїжджали в приміщення ТЦК та СП, знаходили людину, якій поламали ребра. Це була Миколаївська моніторингова перевірка. І людину вже записали в військову частину, але фізично не відправляли, тому що були зламані ребра,

– заявив Лубінець.

Також він розповів про інший випадок, з яким наразі розбирається його команда. Омбудсмен отримав звернення від родини, де чоловік, якого мобілізували, помер через 12 днів.

Проте, за словами Лубінця, він помер наступного ж дня після мобілізації. Рідним 10 днів не давали жодної інформації, а його тіло намагались максимально швидко поховати.

У медичному висновку вказано, що людина померла від епілепсії. А коли дали тіло родині, то вони виявили побиття, синці. По зовнішньому вигляду було зрозуміло, що вона була під тортурами,

– розповів уповноважений з прав людини.

На його думку, все це призводить до того, що в громадян до процедури мобілізації все більше критичних зауважень. Лубінець переконаний, якщо швидко не змінити ситуацію, то українське суспільство може не просто розділитись. Омбудсмен зазначив, що можуть з'явитись інциденти із силовими протистояннями й навів приклад конфлікту у Львові. Він додав, що це лиш перший прояв.

Всі повинні діяти по закону. Якщо в діях громадян України, або представників ТЦК СП є ознаки скоєння кримінальних правопорушень – треба надавати належну юридичну оцінку,

– зазначив Лубінець.

Омбудсмен заявив, що українське суспільство перетворюється на суд Лінча. Причина в тому, що люди не бачать правового реагування на дії ТЦК і тому беруть на себе відповідальність.

Лубінець додав, що точка кипіння в українському суспільстві на грані. Він наголосив, що треба терміново врегульовувати ситуацію, що склалась.

Що відомо про конфлікти під час мобілізації?

У соціальних мережах та медіа поширили відео, на яких, імовірно, військовослужбовець Львівського ОТЦК та СП застосував фізичну силу щодо жінки під час заходів з оповіщення. На кадрах видно, як працівники поліції відтягнули жінку від чоловіка. Згодом, застосувавши силу, чоловік у військовій формі притиснув жінку до стіни.

Нещодавно у Львові спалахнув масштабний конфлікт між людьми та працівниками ТЦК. За інформацією правоохоронців, у сутичці брали участь близько 200 цивільних.