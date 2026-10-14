Били та труїли газом: в Одесі засудили 9 учасників груп оповіщення ТЦК

В Одесі суд виніс обвинувальні вироки дев'ятьом учасникам груп оповіщення ТЦК за викрадення та катування чоловіків. Зловмисники силоміць саджали потерпілих до авто, били їх та застосовували сльозогінний газ.

Злочини відбувалися протягом квітня та травня 2026 року. Серед засуджених є як військовослужбовці, так і цивільні особи, яких залучали до мобілізаційних заходів. Усі вони повністю визнали свою провину та уклали відповідні угоди зі слідством, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Що відомо про деталі знущань?

Під час примусових затримань на вулицях міста фігуранти не лише застосовували физичну силу, а й принижували чоловіків, вимагаючи надати персональні дані. В одному з епізодів потерпілому погрожували сексуальним насильством, а інший чоловік втратив свідомість через розпилений сльозогінний газ.

Крім того, один із засуджених відібрав у затриманого 5 200 гривень, за що отримав додаткову статтю за грабіж в умовах воєнного стану.

Які вироки призначили фігурантам?

Покарання суд призначав залежно від ролі кожного учасника. Шістьом фігурантам дали реальні терміни, найдовший з яких становить 7 років і 1 місяць за ґратами.

Ще двоє отримали по 2 роки службового обмеження з відрахуванням 10% зарплати, а одному призначили 5 років ув'язнення з іспитовим терміном на 2 роки.

Чотирьом із них також заборонили працювати в ТЦК протягом трьох років, водночас суди щодо ще двох обвинувачених наразі тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перед судом постануть троє проросійських діячів, які у 2014 році намагалися створити так звану Одеську народну республіку. За даними слідства, керівник громадської організації, секретар єпархії УПЦ та очільник руху "Антимайдан" отримували фінансування з Росії для дестабілізації регіону. Оскільки фігуранти переховуються, їх судитимуть заочно.