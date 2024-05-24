Не для вручення повістки: чому поліція і ТЦК застосували силу до чоловіка в Сумах

У мережі поширили ролик, на якому поліція спільно з працівниками ТЦК витягає чоловіка з авто. Відповідні органи відреагували на відео, пояснивши контекст. Йдеться не про мобілізацію та вручення повістки в цій ситуації.

Як зазначили патрульній поліції регіону, а також у Сумському обласному ТЦК, на ролику працівники державних відомств витягують чоловіка, який керував автомобілем у п'яному стані. Крім того, він проігнорував вимогу правоохоронців.

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Поліція і ТЦК проти п'яного керманича

Інцидент стався 23 травня у Сумах і вже наступного дня його прокоментували відповідні державні органи.

Правоохоронці стверджують, що відео, розповсюджене в соціальних мережах, не дає можливості суспільству побачити об'єктивну картину про ситуацію. Ба більше, у поліції переконані, що ролик створює підґрунтя для маніпуляцій.

ТЦК і поліція витягують п'яного чоловіка з авто: дивіться відео з телеграм-каналів

Власне, до патрульних звернулися небайдужі громадяни та повідомили про водія транспортного засобу ЗАЗ Daewoo, який, ймовірно, керував автівкою у стані сп'яніння

Правоохоронці виявили вказаний транспортний засіб, коли за його кермо саме сідав громадянин. Інспектор підійшов до автівки, тоді водій почав рух. Вимогу зупинитися керманич проігнорував та поїхав далі. За кількасот метрів його зупинили.

40-річний керманич дійсно мав ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на місці зупинки та в закладі охорони здоров’я він категорично відмовився.

Водій відмовлявся виконувати законну вимогу патрульних залишити авто та пройти огляд на сп'яніння. Натомість він намагався зачинитися в транспортному засобі. На допомогу патрульним прийшли військовослужбовці. Спільними зусиллями із застосуванням фізичної сили їм вдалося дістали п'яного громадянина.

На водія патрульні склали протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У ній йдеться про відмову від проходження огляду на стан сп'яніння особою, яка керувала з ознаками сп'яніння.

Водночас командування Сумського обласного ТЦК та СП ініціювало службове розслідування з огляду на цю подію. У ході встановлення усіх фактів обіцяють надати надана оцінка діям військовослужбовців Сумського міського центру комплектування.

Подія за участю військовослужбовців Сумського міського ТЦК відбулась 23.05.2024 в районі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7. Однак вона не пов'язана з заходами оповіщення.

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Цими днями голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що спілкування військовозобов'язаного з поліцією і ТЦК мають фіксувати на фото та відео. Посадовець запевнив, що за протиправні дії правоохоронців притягають до відповідальності.