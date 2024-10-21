На Львівщині представники ТЦК навідалися до шкіл

Співробітників ТЦК помітили у львівських школах. Вони агітують старшокласників вступати до військових вищих навчальних закладів.

Як повідомляють в обласному відомстві, на Львівщині військовослужбовці завітали до тамтешніх шкіл, аби поспілкуватися з учнями старших класів.

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ТЦК провели агітацію серед школярів Львівщини

Співробітники ТЦК розповіли підліткам про українську армію, види озброєння, а також важливість захищати свою країну від окупантів. Крім того, вони окреслили можливості, які надають вищі військові навчальні заклади.

Військові вузи сьогодні гарантують якісну та актуальну освіту. Навчання там проводиться безкоштовно й за найвищими державними стандартами.

Збройні Сили України постійно вдосконалюються. Сьогодні українська армія – це потуга, що здатна відстояти державу й дати гідну відсіч окупантам. Однак ЗСУ потребують молодих кадрів, які б формували ще сильнішу армію в майбутньому,

– йдеться у повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП.

Як пройшов візит ТЦК у школи / Фото Львівський обласний ТЦК та СП

До слова, юрист роз'яснив усе, що входить до повноважень ТЦК.