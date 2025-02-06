Підриви ТЦК по Україні: спецслужби Росії перетворюють охочих "підзаробити" на смертників

Останнім часом ФСБ активізувало зусилля з вербування українців для підриву ТЦК. Однак тепер охочі "підзаробити" ризикують перетворитися на смертників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ у Львівській області.

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ФСБ почала підривати людей, завербованих для мінування ТЦК

Так, російські спецслужби почали використовувати нову тактику. Тепер ворог підриває виконавців, які мінують ТЦК. Використовують їх "втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків

Якщо тобі або знайомим пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знай – тебе хочуть вбити,

– вказують в СБУ.

Щоб не стати терористом-смертником, Служба безпеки закликає повідомляти про спроби вербування у чатбот "Спали" ФСБешника". Аби зробити це:

відкрий чатбот за посиланням

напиши, який саме злочин тобі пропонували вчинити

додай контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру.

СБУ гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване. Там закликають не вестися на обіцянки росіян, адже ворог ліквідує вас прямо під час виконання "завдання".

До слова, росіяни підірвали виконавців, зокрема, у ході недавнього вибуху у Кам'янець-Подільському ТЦК.