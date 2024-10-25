"Здійснив наїзд автомобілем": у ТЦК відреагували на скандал з застосуванням балончика у Харкові

У п'ятницю, 25 жовтня, у мережі з'явилося відео, на якому працівники ТЦК буцімто залили балончиком чоловіка, якого визнали офіційно померлим. Військовослужбовці оприлюднили свою позицію.

Так, у Харківському обласному ТЦК та СП вказали, що чоловік здійснив наїзд на військовослужбовців і злісно ухилявся від служби, після чого його затримали.

Що цьому передувало У Харкові працівники ТЦК буцімто залили балончиком чоловіка, якого визнали померлим

Напад на військових у Харкові

Так, у ТЦК розповіли, що 25 жовтня у Харкові було здійснено напад на військовослужбовців.

Цей ганебний кримінальний вчинок здійснив громадянин, який перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки. Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців,

– розповіли у пресслужбі.

Зазначається, що чоловіка затримали правоохоронці, наразі тривають відповідні процесуальні дії. Водночас загрози життю працівників ТЦК немає, їм надають медичну допомогу.

У Харківському ТЦК додали, що правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації.

"Відповідно підібрані та відредаговані частини відео зараз поширюються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, які спотворюють та перекручують дійсність", – зазначають там.

Прокуратура та омбудсмен вже відреагували

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони повідомила, що розпочала досудове розслідування за фактом можливих протиправних дій військовослужбовців ТЦК та СП у Харкові.

Здійснюється досудове за фактом можливих хуліганських дій з боку посадових осіб Слобідського РТЦК та СП Харкова, які під час зупинки транспортних засобів та перевірки військово-облікових документів, з особливою зухвалістю, нанесли тілесні ушкодження громадянину,

– повідомили там.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець написав, що його представниця з'ясовує обставини інциденту, за якого, ймовірно, працівники ТЦК та СП застосували спецзасоби до чоловіка, який зазначає, що він помилково був визнаний померлим і в судовому порядку спростовує це.

Зазначимо, що на відео чоловік стверджує, що не оновив дані, бо через помилку його нібито визнали офіційно мертвим. Зараз же він доводить, що живий та відновлює документи.