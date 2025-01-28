Росія підняла Ту-160 над Північним Льодовитим океаном на тлі заяв Трампа щодо Гренландії

Росія підняла два стратегічні ракетоносці Ту-160 над нейтральними водами Північного Льодовитого океану. Політ тривав понад 11 годин.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Росії. У відомстві заявили, що політ нібито був плановим.

Дивіться також ЄС розглядає можливість відправлення військ до Гренландії на тлі заяв Трампа, – Politico

Чому Ту-160 пролетіли над Арктикою

Два стратегічні ракетні носії Ту-160 здійснили політ над нейтральними водами Північного Льодовитого океану. У Міноборони Росії заявили, що його тривалість була понад 11 годин.

Екіпажі дальньої авіації регулярно здійснюють польоти над нейтральними водами Арктики, Північної Атлантики, Тихого океану, Чорного і Балтійського морів,

– йдеться у повідомленні.

Росія стверджує, що всі польоти літаків Повітряно-космічних сил виконуються згідно з міжнародними правилами використання повітряного простору.

Цікаво, що ці польоти відбулися саме на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливе придбання Гренландії.

Нагадаємо, що Трамп заявив про намір США встановити контроль над Гренландією та "збільшити свою територію". За його словами, 56 тисяч мешканців острова прагнуть приєднатися до Сполучених Штатів.